Суббота, 14 января, 2023
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На пожаре на окраине Рязани спасли 12 человек

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Изображение от ArthurHidden на Freepik

Ночью 14 января на окраине Рязани загорелась квартира в жилом доме. Подробности происшествия обнародовала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о пожаре в квартире на улице Мехзавода поступила в 03.36. Из дома эвакуировали 20 человек, спасли 12 человек, в том числе 3 ребёнка.

В 04.10 пожар локализовали, к 05.02 – полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе ведомства уточнили, что на пожар выезжали 18 человек личного состава и 6 единиц техники.

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