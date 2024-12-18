На площади Победы начали устанавливать новогоднюю ель

В Рязани на площади Победы начали собирать новогоднюю ель. Об этом сообщается в телеграм-канале «Подслушано в Рязани».

Елки установят на общественных пространствах, отремонтированных в этом году: в сквере Бирюзова, на Черезовских прудах, в Нижнем городском парке. Всего в Рязани поставят 38 новогодних елей.

Напомним, елку около цирка украсят более 300 новогодних шаров. Вокруг дерева смонтируют световой купол из гирлянд. На площади Ленина на ели появятся 400 шаров, светящиеся звезды и гирлянды огней.