На Пятой базе в Рязани потушили пожар на площади

Пресс-служба регионального ГУ МЧС России рассказала о ликвидации пожара на Пятой базе. Он случился в четверг, 15 августа.

Сообщение о пожаре поступило в 17.19 минут. Его тушили 20 человек и пять единиц техники. В 18:06 пожар был локализован.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Огнем оказались повреждены строение, также сгорел мусор. Пострадавших, по данным пресс-службы МЧС, нет.

На месте работают специалисты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области, им предстоит определить причину пожара.