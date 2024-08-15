Четверг, 15 августа, 2024

На Пятой базе в Рязани потушили пожар на площади

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/GUmchs62

Пресс-служба регионального ГУ МЧС России рассказала о ликвидации пожара на Пятой базе. Он случился в четверг, 15 августа.

Сообщение о пожаре поступило в 17.19 минут. Его тушили 20 человек и пять единиц техники. В 18:06 пожар был локализован.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Огнем оказались повреждены строение, также сгорел мусор. Пострадавших, по данным пресс-службы МЧС, нет.

На месте работают специалисты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области, им предстоит определить причину пожара.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Как правильно обращаться с разными видами отходов, касимовцам подскажет чат-бот

Рязанская область укрепляет деловое сотрудничество с Китаем

Семье рязанского героя СВО Алексея Кошелева вручили орден Мужества

Священник рассказал, к чему ведет традиция вешать на памятники фотографии умерших

В Касимовском районе потерялось стадо баранов

Эффективный черный: в компании «Лига-Флекс» будут оптимизировать производство черных концентратов для полимеров

В Рязани возбудили уголовное дело после убийства 27-летнего мужчины на улице Почтовой

На СВО погиб выпускник Рыбновской школы-интерната Алексей Беляков

Семь российских вузов вошли в мировой рейтинг университетов

В Касимовском районе остановили пьяного водителя

Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве дочери, пытался выйти из СИЗО

Рязанская область в очередной раз лидирует в рейтинге РФ по экспорту