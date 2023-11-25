На певца Шарлотта, снявшего пародию на песню «День победы», завели дело

Следственный комитет возбудил три уголовных дела на певца Эдуарда Шарлота, который снял пародию на песню «День победы», пишет SHOT.

На опубликованных кадрах он рвет и топчет георгиевскую ленту и в нижнем белье поет про падение курса рубля на мотив легендарной композиции. Кроме того, он оскорбил патриарха Кирилла.

Артист пройдет по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Сейчас Шарлот находится в спецприемнике в Петербурге, затем его этапируют в Самару.