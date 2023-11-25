Суббота, 25 ноября, 2023
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На певца Шарлотта, снявшего пародию на песню «День победы», завели дело

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Следственный комитет возбудил три уголовных дела на певца Эдуарда Шарлота, который снял пародию на песню «День победы», пишет SHOT.

На опубликованных кадрах он рвет и топчет георгиевскую ленту и в нижнем белье поет про падение курса рубля на мотив легендарной композиции. Кроме того, он оскорбил патриарха Кирилла.

Артист пройдет по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Сейчас Шарлот находится в спецприемнике в Петербурге, затем его этапируют в Самару.

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