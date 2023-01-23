Понедельник, 23 января, 2023
Татьяна Проводина

На опасных участках рязанских дорог появились муляжи машин ДПС

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Сотрудники ГИБДД установили на опасных участках дорог Рязанской области муляжи патрульных автомобилей для профилактики ДТП.

Такие макеты устанавливаются на основе анализа аварийности на конкретных участках и представляют собой боковую часть с цветографической раскраской машины дорожно-патрульной службы. Муляж почти невозможно отличить от настоящего патрульного авто издалека.

В тёмное время суток для привлечения внимания водителей применяют муляжи проблесковых маяков патрульных машин.

В Рязанской области макеты патрульных автомобилей и проблесковых маяков установлены на трассах федерального и регионального значения.

Например, есть они на трассах Р-22 «Каспий», М-5 «Урал», Р-132 «Золотое кольцо» в Шиловском, Щацком, Рязанском, Ряжском, Путятинском, Касимовском, Сасовском и других муниципальных районах.

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