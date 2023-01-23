На опасных участках рязанских дорог появились муляжи машин ДПС

Сотрудники ГИБДД установили на опасных участках дорог Рязанской области муляжи патрульных автомобилей для профилактики ДТП.

Такие макеты устанавливаются на основе анализа аварийности на конкретных участках и представляют собой боковую часть с цветографической раскраской машины дорожно-патрульной службы. Муляж почти невозможно отличить от настоящего патрульного авто издалека.

В тёмное время суток для привлечения внимания водителей применяют муляжи проблесковых маяков патрульных машин.

В Рязанской области макеты патрульных автомобилей и проблесковых маяков установлены на трассах федерального и регионального значения.

Например, есть они на трассах Р-22 «Каспий», М-5 «Урал», Р-132 «Золотое кольцо» в Шиловском, Щацком, Рязанском, Ряжском, Путятинском, Касимовском, Сасовском и других муниципальных районах.