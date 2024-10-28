Понедельник, 28 октября, 2024
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На Оке в Рязанской области моторная лодка наехала на мужчину

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Валерия Мединская

В Рязанской области следователи устанавливают обстоятельства наезда маломерного судна на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба западного МСУТ на транспорте СК России.

По предварительной информации, инцидент произошёл вечером в субботу, 26 октября. На 695 км судового хода Оки на мужчину 1977 года рождения совершили наезд. Пострадавший получил травмы, его госпитализировали. Мужчине оказывают необходимую помощь.

Следователь провёл осмотр места происшествия, назначена доследственная проверка.

Ранее стало известно, что недалеко от Лесопарка спасли мужчину из Оки.

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