На НТВ стартовал пятый юбилейный сезон музыкального шоу «Суперстар!»

В минувшую субботу, 1 февраля, на НТВ состоялась премьера пятого, юбилейного сезона музыкального шоу «Суперстар!» (16+). За звание «суперстара» борются 10 артистов, чья популярность пришлась на 80-е, 90-е и нулевые годы, сообщает пресс-служба телеканала.

В первом выпуске на сцену вышли заслуженные артистки Российской Федерации Маргарита Суханкина и Ксения Георгиади, певицы Лена Катина, Азиза и Корнелия Манго, а также певцы Сергей Челобанов, Михаил Муромов, Ираклий Пирцхалава, Данко и Сергей Минаев.

Темой конкурсного дня стали хиты самих участников. Каждый исполнил свою самую популярную песню — ту, что когда-то стала его визитной карточкой. Корнелия Манго спела «Две половины», Михаил Муромов — «Яблоки на снегу», Ксения Георгиади — «Радоваться жизни», Данко — «Малыш», Маргарита Суханкина — «На дискотеке», Ираклий Пирцхалава — «Лондон-Париж», Азиза — «Твоя улыбка», Сергей Минаев — «Братец Луи», Сергей Челобанов — «Незваный гость», а Лена Катина исполнила хит группы t.A.T.u. «Не верь, не бойся, не проси».

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Поддержать Лену Катину в студию пришёл продюсер t.A.T.u. Иван Шаповалов. Он ответил на критику Сергея Соседова и выразил уважение всем членам жюри.

Фото: НТВ

По итогам первого выпуска лидерами стали Азиза, Ксения Георгиади, Корнелия Манго и Сергей Челобанов — они набрали по 8 баллов. Следом расположились Данко, Ираклий Пирцхалава, Лена Катина, Сергей Минаев и Михаил Муромов с результатом в 7 баллов. Замкнула турнирную таблицу Маргарита Суханкина, получив 6 баллов.

В этом сезоне к постоянным судьям — Лере Кудрявцевой, Сергею Соседову и Стасу Пьехе — в каждом выпуске будет присоединяться один из ярких участников прошлых сезонов. Это нововведение приурочено к юбилейному году проекта. В первом эпизоде четвёртое судейское кресло заняла певица Ирина Салтыкова, участница третьего сезона шоу.

Напомним, что начиная со второго выпуска, один из участников будет покидать проект — тот, кто наберёт наименьшее количество баллов по итогам нескольких выпусков. Один раз за сезон жюри сможет спасти конкурсанта, но только при единогласном решении. Если мнения судей разделятся, участник покинет шоу.

Ведущими нового сезона стали Вадим Такменёв и Наташа Королёва.

«Суперстар!» выходит в эфир по субботам в 20:10.