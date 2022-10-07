Пятница, 7 октября, 2022
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На нескольких улицах Рязани отключили холодную воду 7 октября

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В пятницу, 7 октября, отключили холодную воду на нескольких улицах Рязани. Адреса сообщил сайт Водоканала.

До 16.30 без воды останутся:

1-я Линия д. 20, 22

2-я Линия д. 3, 5, 9

4-я Линия д. 2/1, 34, 5, 65, 67, 7

5-я Линия д. 46

6-я Линия д. 10

Ленинского Комсомола д. 57/69

Пушкина д. 13 корп.1, 13, 26, 27

Стройкова д. 25, 30, 34, 38, 54, 64, 70

Татарская д. 33, 33а, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51/15, 52 корп.1, 52, 56, 56а, 58, 60, 62, 65, 69, 75, 77, 87

ЦТП/котельная — Стройкова д. 30

1-я Линия д. 4а

4-я Линия д. 2/1

Подвоз воды будет осуществляться по адресу: Татарская д. 36 с 11:00.

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