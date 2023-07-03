На Кубани жена отомстила букмекерам за проигрыши мужа

В Крымском районе Краснодарского края женщина пыталась отомстить букмекерам за проигрыши мужа, пишут «Кубанские новости».

По предварительной версии, злоумышленница сообщила в экстренные службы и сообщила об угрозе зданию букмекерской конторы.

На место случившегося прибыли сотрудники полиции и спасатели. Озвученная женщиной информация не подтвердилась. Выяснилось, что ее супруг часто проигрывал в этой конторе крупные суммы денег.

В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело, ее обвиняют в заведомо ложном сообщении.