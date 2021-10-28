На Кубани подростки надругались над второклассником и сняли происходящее на видео

Прокуратура Краснодарского края проверяет информацию об инциденте в школе №41 в станице Варениковской, в которой трое 14-летних подростков изнасиловали 8-летнего ученика второго класса и сняли происходящее на видео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе правоохранительных органах.

Кадры случившегося увидела тётя пострадавшего мальчики. Она поспешила обратиться в руководство школы, однако там ситуацию постарались замять.

В настоящий момент прокуратура и следственный комитет региона проверяют информацию и выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным издания «Блокнот Краснодар», второклассник страдает расстройством аутического спектра, он часто конфликтует с другими ребятами из школы.