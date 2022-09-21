На Касимовском шоссе в Рязани больше чем на месяц ограничат движение

В Рязани на Касимовском шоссе более месяца будет ограничено движение транспорта. Это связано с работами по ремонту водопровода.

С 10 утра 22 сентября до 19 часов 1 ноября ограничат движение транспорта от дома 30 до дома 30 стр. 8 с закрытием одной полосы в сторону улицы Тимуровцев, – сообщается на сайте рязанской мэрии.

На время проведения работ на месте установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.