На Южной окружной в Рязани столкнулись грузовик и фура

Днём 8 апреля в Рязани на Южной окружной дороге случилось ДТП с участием фуры и грузового автомобиля. Видео с места аварии опубликовали в группе «Подслушано у Водителей Рязани».
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Информация о пострадавших уточняется.
Днём 8 апреля в Рязани на Южной окружной дороге случилось ДТП с участием фуры и грузового автомобиля. Видео с места аварии опубликовали в группе «Подслушано у Водителей Рязани».
Информация о пострадавших уточняется.
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