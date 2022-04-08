На Южной окружной в Рязани столкнулись грузовик и фура

Днём 8 апреля в Рязани на Южной окружной дороге случилось ДТП с участием фуры и грузового автомобиля. Видео с места аварии опубликовали в группе «Подслушано у Водителей Рязани».

«ДТП на окружной в районе «Криогена». Пробка по направлению из Москвы!», — сообщил очевидец.

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Информация о пострадавших уточняется.