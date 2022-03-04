На юге Москвы 5-летний мальчик выжил после падения с 11 этажа

3 марта на Каширском шоссе Москвы 5-летний мальчик остался жив после падения с 11 этажа жилого дома, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

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В семье пострадавшего воспитывается четверо несовершеннолетних, один из них — ребенок-инвалид. Жилищные условия в квартире организованы ненадлежащим образом.

Состояние мальчика остаётся крайне тяжелым. Ребёнка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, множественным переломом основания, свода черепа, разрывом обоих лёгких.

Другие дети 2006, 2013 и 2015 года рождения также направлены в медицинское учреждение.