На ярмарках выходного дня рязанцы купили 9 тонн земляники

Региональный Минсельхоз подвёл итоги работы ярмарок выходного дня, которые состоялись в Рязани 2 июля.

На ярмарках выходного дня торговали 160 рязанских производителей на 253 местах. В их числе – фермеры, а также граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.

Удалось реализовать 7,9 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 6,4 т молока и молочных продуктов, 5,5 т хлеба и хлебобулочных изделий, 0,1 т живой рыбы, 0,6 т картофеля, 3,4 т овощей, 9 т садовой земляники, а также 0,4 т меда и продуктов пчеловодства.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 9 июля на площадках перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь», ТЦ «КИТ», а также на улице Дзержинского (территория УРТ).