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Фото из группы нацпарка "Мещерский" ВКонтакте
Новости Рязани и области

На границах национального парка «Мещёрский» установили новые арт-объекты

Валерия Мединская

На границах национального парка «Мещёрский» установили новые арт-объекты входной группы. Они сделаны в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает группа парка ВКонтакте. 

Объекты выполнены из дерева. На них изображен символ национального парка «Мещёрский» — сова. Птица летит над мещерскими лесами.

Отмечается, что дизайнеры вдохновились иллюстрацией обложки первого издания повести Константина Паустовского «Мещёрская сторона». Автор изображения — Дементий Шмаринов.

Входные группы установлены на границах национального парка, на дорогах, связывающих его с крупнейшими городами: Москвой, Рязанью и Владимиром. Еще один арт-объект расположился в городе Спас-Клепики у здания администрации парка.

На границах национального парка «Мещёрский» установили новые арт-объекты
Фото из группы нацпарка «Мещерский» ВКонтакте
На границах национального парка «Мещёрский» установили новые арт-объекты
Фото из группы нацпарка «Мещерский» ВКонтакте
На границах национального парка «Мещёрский» установили новые арт-объекты
Фото из группы нацпарка «Мещерский» ВКонтакте
На границах национального парка «Мещёрский» установили новые арт-объекты
Фото из группы нацпарка «Мещерский» ВКонтакте

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