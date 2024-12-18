На границах национального парка «Мещёрский» установили новые арт-объекты входной группы. Они сделаны в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает группа парка ВКонтакте.

Объекты выполнены из дерева. На них изображен символ национального парка «Мещёрский» — сова. Птица летит над мещерскими лесами.

Отмечается, что дизайнеры вдохновились иллюстрацией обложки первого издания повести Константина Паустовского «Мещёрская сторона». Автор изображения — Дементий Шмаринов.

Входные группы установлены на границах национального парка, на дорогах, связывающих его с крупнейшими городами: Москвой, Рязанью и Владимиром. Еще один арт-объект расположился в городе Спас-Клепики у здания администрации парка.