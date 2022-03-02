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Среда, 2 марта, 2022

На федеральном телеканале показали сюжет о погибшем в перинатальном центре Рязани младенце

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На федеральном телеканале показали сюжет о погибшем в перинатальном центре Рязани младенце

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / ntv.ru

На телеканале НТВ вышел сюжет о погибшем в рязанском перинатальном центре ребёнке. 

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В съёмках программы «ЧП» принимала участие мать малыша — Вероника Инзина. 

В передаче также рассказали историю рязанки Светланы Макаровой. Её ребёнок стал инвалидом, так как акушер Легостаева настояла на самостоятельных родах.

Скандальная история в Перинатальном центре началась в конце января 2022 года, когда в медучреждении скончался ребёнок, впавший в кому после естественных родов, на проведении которых настояла Легостаева. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

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