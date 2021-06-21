На этой неделе в Рязани запланирован ремонт дорог на 12 улицах

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Мэрия Рязани отчиталась о ремонте дорог на прошлой неделе и обнародовала планы на ближайшие дни.

С 12 по 18 июня аварийные ямы ликвидировали на 17 участках дорог. Это улицы Нахимова, Маяковского, Зубковой, Урицкого и другие. Общая площадь ремонта составила 1000 кв. м. В работах принимали участие 5 бригад Дирекции благоустройства города и подрядчики.

На предстоящей неделе планируется ремонт на улицах Колхозная, Карла Маркса, Вокзальная, Васильевский проезд, Горького, Татарский переулок, 1-й Осенний переулок, 3-я Линия, а/д Карцево, Нахимова, Щорса, Магистральная.