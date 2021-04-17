На двух маршрутах общественного транспорта в Архангельске установили терминалы для оплаты картой

В Архангельске на двух маршрутах общественного транспорта установили терминалы для оплаты картой. Об этом сообщают «Новости дня.29«.
Терминалы установила компания «Автолайн». Она обслуживает маршруты №№ 7, 65. Теперь проезд можно оплачивать банковской картой, смартфоном или «Золотой короной».
Глава предприятия Сергей Вальков рассказал, что это пилотный проект.
По его словам, для теста выбрали маршрута с небольшим пассажиропотоком. Для информирования пассажиров на входе разместят специальные объявления об отсутствии кондуктора.
Пока терминалами для самостоятельной оплаты оборудованы два автобуса маршрута № 7 и один маршрута № 65.