На двух маршрутах общественного транспорта в Архангельске установили терминалы для оплаты картой

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В Архангельске на двух маршрутах общественного транспорта установили терминалы для оплаты картой. Об этом сообщают «Новости дня.29«.

Терминалы установила компания «Автолайн». Она обслуживает маршруты №№ 7, 65. Теперь проезд можно оплачивать банковской картой, смартфоном или «Золотой короной».

Глава предприятия Сергей Вальков рассказал, что это пилотный проект.

— Тест продолжается уже на протяжении трех недель. Мы создали контрольную группу, которая проверяет наличие чеков об оплате. При этом она может разъяснять новые правила. Возможность купить билет наличными тоже есть. В этом случае необходимо подойти к водителю, — подчеркнул Вальков.

По его словам, для теста выбрали маршрута с небольшим пассажиропотоком. Для информирования пассажиров на входе разместят специальные объявления об отсутствии кондуктора.

Пока терминалами для самостоятельной оплаты оборудованы два автобуса маршрута № 7 и один маршрута № 65.