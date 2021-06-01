На даче политика Дмитрия Гудкова проходит обыск

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На даче под Коломной, которая принадлежит политику Дмитрию Гудкову, проходит обыск. Об этом со ссылкой на его Telegram-канал сообщает РИА Новости.

По словам Гудкова, силовики также пришли к его бывшему помощнику Александру Соловьёву, а также бывшему начальнику штаба Виталию Венедиктову.

Официальный повод для обыска пока неизвестен.

Напомним, в декабре 2011 года Гудков был избран в Государственную думу VI созыва во главе списка «Справедливой России» от Рязанской и Тамбовской областей, где партия набрала 15% и 6% соответственно (при 13 % по стране).