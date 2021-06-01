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Вторник, 1 июня, 2021
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На даче политика Дмитрия Гудкова проходит обыск

7info
Автор: Daniilnikitin - собственная работа, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40982448
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На даче под Коломной, которая принадлежит политику Дмитрию Гудкову, проходит обыск. Об этом со ссылкой на его Telegram-канал сообщает РИА Новости.

По словам Гудкова, силовики также пришли к его бывшему помощнику Александру Соловьёву, а также бывшему начальнику штаба Виталию Венедиктову. 

Официальный повод для обыска пока неизвестен. 

Напомним, в декабре 2011 года Гудков был избран в Государственную думу VI созыва во главе списка «Справедливой России» от Рязанской и Тамбовской областей, где партия набрала 15% и 6% соответственно (при 13 % по стране).

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