На берегу озера в Клепиковском районе скончался мужчина.

Отдых у озера Беленькое 9 июля закончился трагически для 32-летнего мужчины. Подробности сообщили в следственном управлении СКР по Рязанской области.

Мужчина отдыхал на берегу водоёма со своими знакомыми, неожиданно ему стало плохо. Отдыхающие вызвали скорую помощь и повезли пострадавшего на машине навстречу бригаде медиков.

Однако спасти мужчину не удалось. У погибшего были проблемы со здоровьем, – отмечается в сообщении.

Касимовский отдел СУ СКР ведёт доследственную проверку случившегося.