Мужчину в красной майке без трусов сняли в Липецке с балкона пятого этажа

В Липецке спасатели сняли с карниза балкона пятого этажа мужчину без трусов, сообщает gorod48.ru.

По данным СМИ, инцидент случился 22 мая в 21 час в доме № 103/1 на улице Гагарина. На спасённом липчанине была майка красного цвета.

Сотрудников МЧС вызвали на место в 19.33. Одна группа спасателей зашла в квартиру, другая развернула автолестницу. Одновременно с этим мужчине пытались оказать психологическую помощь, уговорить вернуться домой.

Через полтора часа к дому приехала мать липчанина, женщина уговорила сына вернуться в квартиру. После пациента забрала скорая помощь.

По словам очевидцев, мужчина мог находиться в наркотическом опьянении, пишет gorod48.ru.