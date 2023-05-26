Мужчина сломал половой член в трёх местах во время секса

Редкий случай произошёл в Танзании: там 36-летний мужчина во время секса сломал в трёх местах половой член. О происшествии написал научный журнал Journal of Surgery Case Reports, сообщает РЕН ТВ.

По словам пострадавшего, во время буйной ночи он услышал громкий хруст. К врачам он пришёл с опухшим и кровоточащим пенисом. При обследовании был обнаружен тройной перелом.

Кровотечение продолжалось пять часов, пациента отправили в Христианский медицинский центр Килиманджаро. Там выяснилось, что у несчастного разорван кровеносный сосуд. Мужчину экстренно прооперировали.

Через шесть месяцев мужчина полностью поправился, сообщает научный журнал.