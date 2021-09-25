Мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой не волнует, где находится его жена

Со дня пропажи жительницы Рязани Елены Логуновой прошло 2 месяца, однако у полиции до сих пор нет никаких зацепок, которые бы указали на местонахождение девушки. Кроме того, муж Елены проявляет безразличие к трагедии: он советовал родителям искать её на помойке или в канализации.
Редакция портала «Lifedd» рассказала, что к ним обратилась мать пропавшей — Наталия Кошелёва. Она поделилась с журналистами некоторыми подробностями исчезновения дочери.
Следствие выяснило, что телефон Елены был отключен уже в 9:00. В 17:00 Наталии позвонил зять и сказал, что его супруга пропала.
Согласно детализации звонков, Александр звонил жене только раз — в 15:40. В 19:00 он уже сообщил в полицию о пропаже «по велению тёщи», однако Наталия ничего об этом не говорила. На следующий день поисками Елены занялся отряд «ЛизаАлерт», а Александр, по словам Наталии, замкнулся в себе и стал много времени проводить дома.
Мать Елены говорит, что спустя 2 месяца после пропажи дело ничуть не сдвинулась с места.
В программе «Прямой эфир» стало известно, что у супругов были непростые отношения. Родственники Александра считают, что Елена сама сбежала из дома, а Наталия покрывает дочь.
Недоволен работой следствия и адвокат семьи пропавшей Максим Калинов. По его мнению, полиция двигается не в том направлении и не прорабатывает нужные стратегии.
Мы используем файлы cookie на веб-сайте, чтобы предоставить вам наиболее релевантный опыт, запоминая ваши предпочтения и повторные посещения. Нажав кнопку «Принять все», вы соглашаетесь на использование ВСЕХ файлов cookie.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.