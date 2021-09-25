Мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой не волнует, где находится его жена

Со дня пропажи жительницы Рязани Елены Логуновой прошло 2 месяца, однако у полиции до сих пор нет никаких зацепок, которые бы указали на местонахождение девушки. Кроме того, муж Елены проявляет безразличие к трагедии: он советовал родителям искать её на помойке или в канализации.

Редакция портала «Lifedd» рассказала, что к ним обратилась мать пропавшей — Наталия Кошелёва. Она поделилась с журналистами некоторыми подробностями исчезновения дочери.

«22 июля я в последний раз видела своего ребёнка. В тот день она пришла ко мне счастливая, после празднования своего дня рождения. В день, когда она исчезла, у одной из её дочерей сильно заболел живот, из-за чего Лена всю ночь не спала. В последний раз мы с ней общались 25 июля в 8:30 часов утра», — поделилась Наталия.

Следствие выяснило, что телефон Елены был отключен уже в 9:00. В 17:00 Наталии позвонил зять и сказал, что его супруга пропала.

«Саша встревоженным голосом сообщил, что она исчезла и её мобильный недоступен. По его словам, дочь вышла из дома в 15:10, чтобы купить микроволновку, которую он ей обещал на день рождения, и посмотреть вещи. Меня удивило, что Лена неожиданно решила пойти за электроприбором. Как только я это услышала, мы с мужем сразу поехали на поиски», — сказала Наталия.

Согласно детализации звонков, Александр звонил жене только раз — в 15:40. В 19:00 он уже сообщил в полицию о пропаже «по велению тёщи», однако Наталия ничего об этом не говорила. На следующий день поисками Елены занялся отряд «ЛизаАлерт», а Александр, по словам Наталии, замкнулся в себе и стал много времени проводить дома.

«Когда я пришла к Саше, через 2 дня после пропажи, и спросила, где искать дочь, он посоветовал мне посмотреть канализационные люки, свалки и шахту лифта. Я опешила от таких заявлений. По нему было видно, что он не заинтересован в поисках собственной жены», — поделилась Кошелева.

Мать Елены говорит, что спустя 2 месяца после пропажи дело ничуть не сдвинулась с места.

«Мне кажется правоохранители недостаточно тщательно провели обыск в их квартире. Только на 4-ый день, и то после наших просьб, стражи порядка подключили поисковую собаку, но след она уже взять не смогла. За всё это время нет никакого результата, хотя как такое возможно? Почему нет информации о последнем местоположении телефона дочери? Почему буксует следствие?» — рассуждает Наталия.

В программе «Прямой эфир» стало известно, что у супругов были непростые отношения. Родственники Александра считают, что Елена сама сбежала из дома, а Наталия покрывает дочь.

«Я не знаю, что с моим ребёнком. Ей не нравились конфликты с семьёй Александра. Частный детектив из «Прямого эфира» выяснил, что в тот день он постоянно куда-то уезжал, хотя ранее следствию говорил, что находился дома. Вечером того же злополучного 25 июля он вынес со своими родителями чемоданы для детской одежды в гараж. Зачем всё это было сделано — непонятно», — делится мать Елены.

Недоволен работой следствия и адвокат семьи пропавшей Максим Калинов. По его мнению, полиция двигается не в том направлении и не прорабатывает нужные стратегии.