Суббота, 27 января, 2024
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Мурашко: Болезнь Х» — это лишь гипотетическая угроза

7info
Изображение от jcomp на Freepik
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Болезнь Х» — это лишь гипотетическая угроза, российское здравоохранение к ней готово, рассказал РИА Новости Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, наша система здравоохранения научилась быстро адаптироваться. Реализуемые ведомством программы позволили укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, оперативно проводить мониторинг заболеваемости.

Мурашко отметил, что Россия делает всё, чтобы быть готовой к  серьезным вспышкам заболеваемости.

«Болезнь Х», которая потенциально способна в 20 раз превзойти пандемию коронавируса, обсуждали на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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