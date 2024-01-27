Болезнь Х» — это лишь гипотетическая угроза, российское здравоохранение к ней готово, рассказал РИА Новости Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, наша система здравоохранения научилась быстро адаптироваться. Реализуемые ведомством программы позволили укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, оперативно проводить мониторинг заболеваемости.

Мурашко отметил, что Россия делает всё, чтобы быть готовой к серьезным вспышкам заболеваемости.

«Болезнь Х», которая потенциально способна в 20 раз превзойти пандемию коронавируса, обсуждали на Всемирном экономическом форуме в Давосе.