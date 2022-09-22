Четверг, 22 сентября, 2022
7info

Московский районный суд Рязани признал незаконным увольнение Легостаевой из Перинатального центра

На главнуюНовости Рязани

Московский районный суд Рязани 21 сентября вынес решение по иску Татьяны Легостаевой к Перинатальному центру, сообщает пресс-служба суда.

Суд признал увольнение медика незаконным, отменено наложенное дисциплинарное взыскание.

Татьяну Легостаеву уволили из медицинского учреждения после скандала со смертью новорожденного. Мать мальчика обвинила в гибели сына врачей.

Легостаева опротестовала увольнение. Требования истицы удовлетворены частично. Приказы об увольнении, дисциплинарном взыскании признаны незаконными, врач восстановлена на работе. Запись об увольнении должна быть удалена из трудовой книжки.

— Требования о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда удовлетворены частично в части уменьшения заявленных истицей сумм, — сообщает сайт суда.

Судебные расходы оплатит ответчик — Рязанский областной перинатальный центр.

Решение о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению, остальные могут быть обжалованы.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/