Московский районный суд Рязани признал незаконным увольнение Легостаевой из Перинатального центра

Московский районный суд Рязани 21 сентября вынес решение по иску Татьяны Легостаевой к Перинатальному центру, сообщает пресс-служба суда.
Суд признал увольнение медика незаконным, отменено наложенное дисциплинарное взыскание.
Татьяну Легостаеву уволили из медицинского учреждения после скандала со смертью новорожденного. Мать мальчика обвинила в гибели сына врачей.
Легостаева опротестовала увольнение. Требования истицы удовлетворены частично. Приказы об увольнении, дисциплинарном взыскании признаны незаконными, врач восстановлена на работе. Запись об увольнении должна быть удалена из трудовой книжки.
Судебные расходы оплатит ответчик — Рязанский областной перинатальный центр.
Решение о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению, остальные могут быть обжалованы.