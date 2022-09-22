Московский районный суд Рязани признал незаконным увольнение Легостаевой из Перинатального центра

Московский районный суд Рязани 21 сентября вынес решение по иску Татьяны Легостаевой к Перинатальному центру, сообщает пресс-служба суда.

Суд признал увольнение медика незаконным, отменено наложенное дисциплинарное взыскание.

Татьяну Легостаеву уволили из медицинского учреждения после скандала со смертью новорожденного. Мать мальчика обвинила в гибели сына врачей.

Легостаева опротестовала увольнение. Требования истицы удовлетворены частично. Приказы об увольнении, дисциплинарном взыскании признаны незаконными, врач восстановлена на работе. Запись об увольнении должна быть удалена из трудовой книжки.

— Требования о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда удовлетворены частично в части уменьшения заявленных истицей сумм, — сообщает сайт суда.

Судебные расходы оплатит ответчик — Рязанский областной перинатальный центр.

Решение о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению, остальные могут быть обжалованы.