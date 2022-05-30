Легостаева изменила иск в перианальному центру Рязани

Бывший врач рязанского перинатального центра Татьяна Легостаева изменила иск к медучреждению, сообщается в картотеке дела на сайте Московского районного суда.

Отмечается, что рассмотрение дела начато сначала. Причиной послужило «изменение основания или предмета иска, увеличение размера исковых требований».

Судебные заседания по иску Татьяны Легостаевой проходят в закрытом режиме. Следующее заседание состоится 20 июня.

Скандальная история в перинатальном центре Рязани началась в конце января 2022 года, когда в медучреждении скончался ребёнок, впавший в кому после естественных родов, на проведении которых настояла Легостаева. Следственный комитет возбудил уголовное дело.