Московский МСО Рязани проводит доследственную проверку по факту аварии на теплосетях

Московский межрайонный следственный отдел Рязани организовал доследственную проверку по факту ЧП на тепловых сетях, в результате которого без отопления и горячей воды остались жители микрорайонов Приокский, Недостоево и Канищево, а также работу приостановили некоторые образовательные учреждения.

В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, которые отвечают за обслуживание и безаварийную работу систем тепло- и водоснабжения МКД и образовательных учреждений города. По результатам проверки примут процессуальное решение, – сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Напомним: ранее свою проверку организовала прокуратура Московского района Рязани.