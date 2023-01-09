Прокуратура проводит проверку по факту аварии на теплосетях в Рязани

Прокуратура организовала проверку по факту аварии на теплосетях в Рязани, оставившей без горячей воды и отопления дома в Московском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ЧП произошло рано утром в понедельник, 9 января. Из-за аварии приостановлена работа двух ЦТП в Московском районе областного центра. Без тепла остались спортивная школа, 19 жилых домов и стоматологическая поликлиника.

Прокуратура Московского района в ходе проверки даст оценку действиям (бездействию) исполнителя коммунальных услуг по причинам произошедшей аварии и по факту соблюдения нормативных сроков проведения ремонтно-восстановительных работ, устранения последствий ЧП и восстановления теплоснабжения населения.

Если надзорное ведомство найдёт основания, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки проконтролирует региональная прокуратура.

Отметим, что по данным на 9 часов в домах жителей Московского района появилось тепло. Об этом сообщают рязанцы в группе Новости Рязани ВКонтакте. Однако батареи, по словам потребителей, лишь слегка тёплые.