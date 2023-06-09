Московская железная дорога заняла 3 место в производственном сетевом соревновании по итогам 1 квартала

Сегодня в управлении МЖД состоялось чествование столичных железнодорожников по итогам работы в 1 квартале 2023 года. Свидетельство о присуждении МЖД третьего места в сетевом производственном соревновании начальнику МЖД Валерию Танаеву вручил заместитель генерального директора ОАО «РЖД», начальник Дирекции тяги Олег Валинский.

— Московская железная дорога вносит существенный вклад в обеспечение стабильных пассажирских перевозок. На столичную магистраль приходится 66% перевозок на сети. Одним из важных достижений первого квартала является значительный рост пассажироперевозок, которые превысили не только значение предыдущего, но и допандемийного 2019 года. С запуском новых линий МЦД пассажиропоток возрастет еще больше. Уверен, дорога также эффективно решит новые задачи. Коллектив неоднократно доказывал, что умеет справляться со всеми вызовами времени, — сказал Олег Валинский.

В свою очередь начальник МЖД Валерий Танаев отметил высокий профессионализм коллектива, который позволяет обеспечивать устойчивое развитие магистрали, выполнение всех поставленных задач: