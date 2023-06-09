Московская железная дорога заняла 3 место в производственном сетевом соревновании по итогам 1 квартала

Сегодня в управлении МЖД состоялось чествование столичных железнодорожников по итогам работы в 1 квартале 2023 года. Свидетельство о присуждении МЖД третьего места в сетевом производственном соревновании начальнику МЖД Валерию Танаеву вручил заместитель генерального директора ОАО «РЖД», начальник Дирекции тяги Олег Валинский.
В свою очередь начальник МЖД Валерий Танаев отметил высокий профессионализм коллектива, который позволяет обеспечивать устойчивое развитие магистрали, выполнение всех поставленных задач: