Пятница, 9 июня, 2023
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Московская железная дорога заняла 3 место в производственном сетевом соревновании по итогам 1 квартала

7info

Сегодня в управлении МЖД состоялось чествование столичных железнодорожников по итогам работы в 1 квартале 2023 года. Свидетельство о присуждении МЖД третьего места в сетевом производственном соревновании начальнику МЖД Валерию Танаеву вручил заместитель генерального директора ОАО «РЖД», начальник Дирекции тяги Олег Валинский.

— Московская железная дорога вносит существенный вклад в обеспечение стабильных пассажирских перевозок. На столичную магистраль приходится 66% перевозок на сети. Одним из важных достижений первого квартала является значительный рост пассажироперевозок, которые превысили не только значение предыдущего, но и допандемийного 2019 года. С запуском новых линий МЦД пассажиропоток возрастет еще больше. Уверен, дорога также эффективно решит новые задачи. Коллектив неоднократно доказывал, что умеет справляться со всеми вызовами времени, — сказал Олег Валинский.

В свою очередь начальник МЖД Валерий Танаев отметил высокий профессионализм коллектива, который позволяет обеспечивать устойчивое развитие магистрали,  выполнение всех поставленных задач:

— Призовое место в сетевом соревновании – это результат слаженной командной работы, где каждый – от специалиста на линии до руководителя – работает на общий результат. Благодаря этому нам удалось добиться беспрецедентных результатов. В первом квартале дорогой было погружено свыше 16 млн тонн грузов. На 26% увеличена погрузка зерна. Особое внимание мы уделяем повышению качества работы пассажирского блока. В первом квартале со станций МЖД отправлено более 178 миллионов человек. В феврале обновлен суточный рекорд на МЦК. С особой гордостью подчеркну, что 29 предприятий дороги по итогам работы за первый квартал стали победителями и призёрами сетевого соревнования. Выражаю слова благодарности каждому железнодорожнику магистрали за добросовестный труд, — отметил Валерий Танаев.

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