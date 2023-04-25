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Вторник, 25 апреля, 2023

Мошенники украли у двух преподавателей столичных вузов 8,5 млн рублей

Изображение от master1305 на Freepik
Изображение от master1305 на Freepik

Телефонные мошенники похитили у двух преподавателей престижных столичных вузов в общей сложности 8,5 млн рублей. Подробности сообщил телеграм-канал Mash.

По данным источника, 63-летний профессор МГУ лишился 7 миллионов, его 85-летний коллега из МГТУ потерял 1,5 миллиона.

Преступники использовали старую проверенную схему. Профессорам позвонили якобы из Центробанка, предложили спасти сбережения, переведя их на «безопасные счета».

Пострадавшие через некоторое время написали заявления в полицию, но шанс вернуть средства минимальный.

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