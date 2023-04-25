Мошенники украли у двух преподавателей столичных вузов 8,5 млн рублей

Телефонные мошенники похитили у двух преподавателей престижных столичных вузов в общей сложности 8,5 млн рублей. Подробности сообщил телеграм-канал Mash.

По данным источника, 63-летний профессор МГУ лишился 7 миллионов, его 85-летний коллега из МГТУ потерял 1,5 миллиона.

Преступники использовали старую проверенную схему. Профессорам позвонили якобы из Центробанка, предложили спасти сбережения, переведя их на «безопасные счета».

Пострадавшие через некоторое время написали заявления в полицию, но шанс вернуть средства минимальный.