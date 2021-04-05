Мошенники разработали новую схему обмана россиян

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Клиентам российских банков на почту приходит сообщение с угрозой о публикации компрометирующих видео. Об этом сообщает РИА «Новости».
В посланиях мошенники представляются операторами «Яндекс.Деньги» и требуют перевести средства на биткойн-кошелек. Все письма рассылаются с адреса inform@money.yandex.ru. Однако сервис электронных платежей еще в прошлом году сменил название на ЮMoney.
Чаще всего злоумышленники просят перевести 650 долларов на незнакомый биткойн-кошелек.
Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст отметил, что подобные методы уже давно используют мошенники. Они рассылают тысячи таких сообщений в надежде на перевод.
В этом случае не стоит реагировать на угрозы и отметить письмо как спам.