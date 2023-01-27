Мошенники изменили тактику, перейдя на «пристрелочные» звонки

Телефонные мошенники в России изменили тактику и начинают аферы с «пристрелочных» звонков, рассказал радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Люди стали более внимательными, хорошо осведомлены о работе телефонных мошенников. В результате злоумышленникам приходится пользоваться более изощрёнными методами. Мошенники сначала втираются в доверие к человеку, сделав несколько звонков, и только потом начинают просить деньги.

— Сначала они делают «пристрелочные» звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке, узнают его психотип, — рассказывает Соловьёв. — Потом закидывают наживку и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у нее деньги.

В частности, звонящие могут представляться работниками Следственного комитета, рассказать об идущем расследовании, а затем убедить собеседника поделиться платёжными данными. Также могут попросить взять «зеркальный» кредит».

По мнению эксперта, основное направление телефонных «разводил» — пожилые люди старше 55 лет, получающие пенсию. Многим из них не хватает общения, они чаще доверяют собеседнику. Кроме того, пенсионеры законопослушны и готовы помогать следователям.

По словам Соловьёва, женщины старше 35 лет, с точки зрения мошенников, тоже подходят на роль жертв: они обычно активно идут на взаимодействие.

Юрист обратил внимание на то, что для личной беседы сотрудники правоохранительных органов звонить людям не будут. Это запрещено. При необходимости человека вызывают в расположение правоохранителей.

При поступлении подобного звонка юрист советует сразу же класть трубку и блокировать номер.