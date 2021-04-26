Молодые рязанские деятели уличных культур примут участие в конкурсе «Твой Ход»

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Молодые представители уличного искусства и спорта Рязанской области примут участие во Всероссийском студенческом конкурсе «Твой Ход» – новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей», в рамках которого с 26 апреля начинает реализацию акция #улицасегодня.

В 15 регионах страны акция #улицасегодня впервые пройдет с 26 по 30 апреля на территории высших учебных заведений. Ее участниками станут более полутора тысячи студентов и деятелей уличных культур, в том числе, представители Рязанской области. В программу войдут показательные выступления и мастер-классы по паркуру, воркауту, хип хопу, брейкингу, а также семинары, лекции и презентации.

Так, например, в Рязанской области, в РГУ имени С.А. Есенина (гимнастический зал, 4 этаж, серый корпус), 28 апреля в 14:30 состоится семинар по паркуру. По всем вопросам обращаться по телефону: +7953-732-48-28 (Максим Белов).

Всероссийский конкурс «Твой Ход» стартовал 8 апреля. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки России, Росмолодежи и Ростуризма. Конкурс проводится для студентов высших учебных заведений России с целью развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи. Регистрация продлится до 12 июня на сайте твойход.онлайн.

За главные призы поборются студенты бакалавриата и специалитета, обучающиеся на невыпускном семестре. 200 ребят получат гранты в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топ-победителей – дополнительно гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие своего факультета или вуза. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России и получат приглашения на стажировки в ведущие компании страны.

Инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана Президентом России, Председателем Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимиром Путиным 26 марта на втором заседании

Наблюдательного совета. Идею запуска конкурса озвучил победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» Иван Шишкин.