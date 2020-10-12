От мечты о полете – к результату

О своём бизнесе рассказывает генеральный директор батутных центров COSMICA, финалист регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2020» Вячеслав Зенин.

Первый батутный центр появился в Рязани благодаря ему в 2015 году. Вячеслав отмечает: его команде захотелось открыть в городе что-то новое и интересное. И, как оказалось, батутный центр – это то, что нужно. И это не только развлечение для активных людей, это возможность для каждого понять, что спорт – это весело и увлекательно! Сейчас бизнес активно развивает франшизу COSMICA.