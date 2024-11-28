Мэрия Рязани прокомментировала инцидент с учеником школы №55

В соцсетях прошла информация о том, что из школы №55 госпитализировали ребенка после конфликта с учителем. Видео, как бригада скорой помощи забирает подростка, опубликовали в паблике “Новости Рязани и области”.

Автор ролика утверждал, что между учеником и учителем произошел конфликт, в результате чего подросток получил травму. Администрация Рязани прокомментировала инцидент. Пресс-служба мэрии сообщила, кто на перемене ученик поссорился с одноклассником, после чего его пытались успокоить классный руководитель и медсестра. Однако у них не получилось этого сделать.

Вместе с мамой школьника приняли решение вызвать скорую помощь. Подростка увезли в больницу в сопровождении классного руководителя и мамы. Отмечается, что ученик успокоился. Его оставили в больнице для наблюдения.

Мэрия подчеркнула, что не было ни драки, ни повреждённых дверей, ни физического воздействия на ребёнка со стороны учителя и медсестры.