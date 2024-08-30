Пятница, 30 августа, 2024

Мэрия Рязани подписала соглашение о сотрудничестве с 697-м отрядом судов обеспечения

Автор: 7info7

Опубликовано

В День города Рязани состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между мэрией и 697-м отрядом судов обеспечения из Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба городской администрации.

Поводом для подписания соглашения стало завершение государственных испытаний нового дизель-электрического ледокола «Евпатий Коловрат», названного в честь легендарного рязанского героя.

«У нас есть большая традиция и она сложилась давно — мы дружим с военно-морским флотом. Начиная с Олега Рязанского и сейчас вот Евпатий Коловрат. Теперь у нас важная миссия – подписать соглашение. И мы хотим, чтобы у нас появилась новая традиция – встречать вас всем экипажем ледокола в нашей Рязани», — отметил Виталий Артемов.

В торжественном приеме приняли участие глава администрации Рязани Виталий Артемов, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

В завершение церемонии звучала музыка Губернаторского камерного оркестра.

Мэрия Рязани подписала соглашение о сотрудничестве с 697-м отрядом судов обеспечения

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