Мэрия Рязани подписала соглашение о сотрудничестве с 697-м отрядом судов обеспечения

В День города Рязани состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между мэрией и 697-м отрядом судов обеспечения из Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба городской администрации.
Поводом для подписания соглашения стало завершение государственных испытаний нового дизель-электрического ледокола «Евпатий Коловрат», названного в честь легендарного рязанского героя.
В торжественном приеме приняли участие глава администрации Рязани Виталий Артемов, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.
В завершение церемонии звучала музыка Губернаторского камерного оркестра.