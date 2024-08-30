Мэрия Рязани подписала соглашение о сотрудничестве с 697-м отрядом судов обеспечения

«У нас есть большая традиция и она сложилась давно — мы дружим с военно-морским флотом. Начиная с Олега Рязанского и сейчас вот Евпатий Коловрат. Теперь у нас важная миссия – подписать соглашение. И мы хотим, чтобы у нас появилась новая традиция – встречать вас всем экипажем ледокола в нашей Рязани», — отметил Виталий Артемов.