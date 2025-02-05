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Рязань
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Общество

Мэрия Рязани объяснила, почему не работают туалеты на ВДНХ и в Нижнем горпарке

Алексей Самохин

Мэрия Рязани в телеграм-канале губернатора Павла Малкова ответила на жалобу горожанина, возмутившегося тем, что на ВДНХ и в Нижнем городском парке не работают общественные туалеты. 

— Почему не работают туалеты на ВДНХ и в Нижнем городском парке???? Вы для кого их поставили? — задал вопрос рязанец. 

В ответе городской администрации говорится, что сейчас идут технические работы. 

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— Подрядчик в рамках гарантии заказал конструктивные элементы. Как только они придут, рабочие проведут необходимые работы для функционирования объекта, — сообщили в мэрии. 

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© Информационное агентство 7info

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