Мэрия Рязани объяснила, почему не работают туалеты на ВДНХ и в Нижнем горпарке

Мэрия Рязани в телеграм-канале губернатора Павла Малкова ответила на жалобу горожанина, возмутившегося тем, что на ВДНХ и в Нижнем городском парке не работают общественные туалеты.

— Почему не работают туалеты на ВДНХ и в Нижнем городском парке???? Вы для кого их поставили? — задал вопрос рязанец.

В ответе городской администрации говорится, что сейчас идут технические работы.

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— Подрядчик в рамках гарантии заказал конструктивные элементы. Как только они придут, рабочие проведут необходимые работы для функционирования объекта, — сообщили в мэрии.