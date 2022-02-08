Мэрия Рязани и епархия заключили мировое соглашение по делу школы №6

Мэрия Рязани направила в тульский арбитражный суд заявление об утверждении мирового соглашения по иску к епархии региона по делу школы №6, сообщает «ВидСбоку».

Мировое соглашение будет утверждено судом.

Отметим, 22 декабря стало известно, что тульский арбитражный суд перенёс заседание по делу рязанской школы №6 на 8 февраля. Однако школа и епархия направили ходатайство о проведении судебного заседания без них.

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Напомним, истцом в деле выступает Рязанская епархия, ответчиком — мэрия города, в качестве третьих лиц привлечены, в том числе, правительство региона и МБОУ «Школа №6 с углубленным изучением французского языка».