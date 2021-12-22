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Среда, 22 декабря, 2021
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Судебное заседание по делу рязанской школы №6 перенесли на 8 февраля

Александр Ильин

Тульский арбитражный суд перенёс заседание по делу рязанской школы №6 на 8 февраля, следует из картотеки ведомства. 

Отметим, ранее судебное заседание уже переносили. Оно должно было состояться 22 декабря. 

Напомним, в суде будут рассматривать жалобу администрации Рязани на решение о передаче епархии здания школы № 6.

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Истцом выступает Рязанская епархия, ответчиком — мэрия города, в качестве третьих лиц привлечены, в том числе, правительство региона и МБОУ «Школа №6 с углубленным изучением французского языка». 

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