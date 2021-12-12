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Воскресенье, 12 декабря, 2021
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Мэр Вологды Воропанов признался, что работал таксистом и грузчиком

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Глава администрации Вологды Сергей Воропанов рассказал, чем занимался в девяностые годы, пишет Gorodvo.

Чиновника вдохновили откровения президента Владимира Путина, который рассказал, чтобы в прошлом иногда был вынужден заниматься частным извозом.

«Сразу вспомнилось, что и в моей трудовой биографии, пусть и десятилетием позже, есть такой эпизод – для того, чтобы прокормить свою семью, и «бомбилой» приходилось подрабатывать, и грузчиком», – отметил Воропанов.

Градоначальник пояснил, что эта работа была довольно непростой и довольно опасной. При этом он назвал любой труд достойным.

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