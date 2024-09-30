Понедельник, 30 сентября, 2024

Мэр Ульяновска призвал избившего пенсионерку жителя отправиться на СВО

Автор: powder

Опубликовано

Глава администрации Ульяновска Александр Болдакин призвал избившего пенсионерку местного жителя отправиться на СВО.

На заседании штаба по развитию мэр предложил «горе герою» сделать мужской поступок и заключить контракт с Минобороны.

«Его молодая удаль и бойцовские навыки будет будут полезными для противостояния с врагами», – отметил Болдакин.

Кроме того, по его мнению, нападавший сможет «пересмотреть взгляды на жизнь и научится уважать старших».

Резонансный случай произошел на днях – 46-летний Сергей Кадрев избил пенсионерку, которая торговала цветами около ТЦ. Он трижды ударил её кулаком по лицу, после чего скрылся. На допросе злоумышленник не смог назвать причину своей агрессии.

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