Мэр Ульяновска призвал избившего пенсионерку жителя отправиться на СВО

Глава администрации Ульяновска Александр Болдакин призвал избившего пенсионерку местного жителя отправиться на СВО.
На заседании штаба по развитию мэр предложил «горе герою» сделать мужской поступок и заключить контракт с Минобороны.
Кроме того, по его мнению, нападавший сможет «пересмотреть взгляды на жизнь и научится уважать старших».
Резонансный случай произошел на днях – 46-летний Сергей Кадрев избил пенсионерку, которая торговала цветами около ТЦ. Он трижды ударил её кулаком по лицу, после чего скрылся. На допросе злоумышленник не смог назвать причину своей агрессии.