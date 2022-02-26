Мэр Архангельска Морев поддержал военную операцию России на Украине

Глава администрации Архангельска Дмитрий Морев назвал специальную военную операцию России на Украине закономерным итогом прихода к власти агрессивно настроенных националистов, пишет REGNUM.

- Реклама -

По его словам, страна, в которой люди бояться говорить по-русски, происходят государственные переговоры представляет опасность для собственного народа и окружающих соседей.

«Хотят ли русские войны? Нет. И 8 лет безуспешной дипломатии, поиска выхода, переговоров — тому подтверждение. Можем ли мы бросить людей на Донбассе? Нет», – заявил Морев.

Мэр областного центра напомнил, что восемь лет назад жители ДНР и ЛНР нашли в себе силы противостоять нацизму и унижению в собственной стране.

Морев заключил, что медлить было нельзя, поскольку украинские власти заявили о желании заполучить ядерное вооружение и вступить в НАТО.