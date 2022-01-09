Минздрав отреагировал на скандальное видео с пьянствующими врачами

В Минздраве дали комментарий после публикации в социальных сетях видео с пьянствующими врачами в межрайонной больнице в Лесосибирске в Красноярском крае, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что автором ролика стал пациент, который находился в тяжелом состоянии и ждал экстренной операции. Как утверждалось, он запечатлел, как медики выпивают за новогодним столом в одном из кабинетов. В итоге больной скончался, однако якобы успел отправить ролик родным.

В ведомстве отметили, что видеозапись была сделана родственниками пациента. При этом, как подчеркивается, два события между собой не связаны. Такую версию озвучил главврач медучреждения.

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Чиновники пообещали провести тщательную проверку.