-8 C
Рязань
Воскресенье, 9 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости мира

Минздрав отреагировал на скандальное видео с пьянствующими врачами

powder

В Минздраве дали комментарий после публикации в социальных сетях видео с пьянствующими врачами в межрайонной больнице в Лесосибирске в Красноярском крае, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что автором ролика стал пациент, который находился в тяжелом состоянии и ждал экстренной операции. Как утверждалось, он запечатлел, как медики выпивают за новогодним столом в одном из кабинетов. В итоге больной скончался, однако якобы успел отправить ролик родным.

В ведомстве отметили, что видеозапись была сделана родственниками пациента. При этом, как подчеркивается, два события между собой не связаны. Такую версию озвучил главврач медучреждения.

Реклама

Чиновники пообещали провести тщательную проверку.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,868ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img