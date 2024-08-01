Минтранс напомнил о выделенных полосах в Рязани

Минтранс Рязанской области обратился к водителям. Сообщение опубликовано на официальной странице ведомства ВКонтакте.

«Уважаемые автовладельцы!

Минтранс Рязанской области напоминает, что на автодорогах Московское шоссе и Первомайский проспект организованы выделенные полосы для движения маршрутных транспортных средств.

Жителями города не раз отмечалась положительная динамика от работы выделенных полос для своевременного и бесперебойного функционирования общественного транспорта, что актуально и для подготовки к началу учебного периода.

По выделенным полосам разрешено движение и остановка только для общественного транспорта, школьных автобусов и транспортных средств, используемых в качестве легкового такси.

Просим вас соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и уважительными на дорогах к общественному транспорту и автобусам с детьми.

Также напоминаем, что за движение по выделенной полосе или остановку на указанной полосе предусмотрен штраф в размере 1500 рублей (ст. 12.17 КоАП).

Система фотовидеофиксации работает в автоматическом режиме».