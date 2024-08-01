Четверг, 1 августа, 2024

Минтранс напомнил о выделенных полосах в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/mintrans62

Минтранс Рязанской области обратился к водителям. Сообщение опубликовано на официальной странице ведомства ВКонтакте.

«Уважаемые автовладельцы!

Минтранс Рязанской области напоминает, что на автодорогах Московское шоссе и Первомайский проспект организованы выделенные полосы для движения маршрутных транспортных средств.

Жителями города не раз отмечалась положительная динамика от работы выделенных полос для своевременного и бесперебойного функционирования общественного транспорта, что актуально и для подготовки к началу учебного периода.

По выделенным полосам разрешено движение и остановка только для общественного транспорта, школьных автобусов и транспортных средств, используемых в качестве легкового такси.

Просим вас соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и уважительными на дорогах к общественному транспорту и автобусам с детьми.

Также напоминаем, что за движение по выделенной полосе или остановку на указанной полосе предусмотрен штраф в размере 1500 рублей (ст. 12.17 КоАП).

Система фотовидеофиксации работает в автоматическом режиме».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На благоустройство дворов в Рязани дополнительно выделено 50 млн рублей

Рязанцы пожаловались на стаю собак в центре города

В Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия

В Рязанской области единовременную выплату контрактникам увеличили до 400 тысяч

В Рязани затопило улицу Чкалова

Малков поручил до конца лета завершить подготовку соцобъектов к новому сезону

На стадионе «Спартак» в Рязани пройдёт праздник «Рязань — столица ВДВ»

Первый день августа в Рязанской области будет дождливым

Житель Касимовского района осужден на 10 лет за избиение знакомого

В Рязани мотоциклист получил травматический шок

СМИ: участнику СВО отказали в реабилитации фразой «пошел вон отсюда»

Рязанские больницы и поликлиники будут отвечать на жалобы пациентов самостоятельно