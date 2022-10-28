Пятница, 28 октября, 2022
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Минкультуры разработало проект Концепции сохранения нематериального наследия

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Фото Минкультуры РФ

Документ направлен на реализацию ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации». Его разработка стала частью программы Года культурного наследия народов России, сообщает портал «Культура».

В проекте указаны направления господдержки отрасли, сформулированы ключевые понятия, предусмотрены новые подходы к организации учреждений культуры и определены функции участников.

Основные задачи документа:

— создание каталога объектов нематериального культурного наследия народов РФ;
— совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы;
— разработка системы мер по поддержке и обновлению материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;
— создание мер, направленных на поддержку хранителей и носителей нематериального культурного наследия;
— популяризация нематериального культурного наследия народов РФ через СМИ;

— совершенствование научного, методического и кадрового обеспечения учреждений культуры. 

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