Минкультуры разработало проект Концепции сохранения нематериального наследия

Документ направлен на реализацию ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации». Его разработка стала частью программы Года культурного наследия народов России, сообщает портал «Культура».

В проекте указаны направления господдержки отрасли, сформулированы ключевые понятия, предусмотрены новые подходы к организации учреждений культуры и определены функции участников.

Основные задачи документа:

— создание каталога объектов нематериального культурного наследия народов РФ;

— совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы;

— разработка системы мер по поддержке и обновлению материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;

— создание мер, направленных на поддержку хранителей и носителей нематериального культурного наследия;

— популяризация нематериального культурного наследия народов РФ через СМИ;

— совершенствование научного, методического и кадрового обеспечения учреждений культуры.

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