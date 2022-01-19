Министр культуры Ольга Любимова доложила президенту о реализации проекта «Пушкинская карта»

Министр культуры рассказала президенту о реализации нацпроекта «Культура» и программы «Пушкинская карта», развитии реставрационной школы и всероссийском гастрольном плане, сообщает газета «Культура».

О реставрации

Президент России Владимир Путин и глава Минкультуры РФ Ольга Любимова начали встречу с разговора о реставрации культурных памятников. Министр назвала это направление работы одним из тяжелейших, потому что долгие годы отрасль была в кризисе. Она подчеркнула, что Минкультуры работает не только с объектами культурного наследия, но и в Госфильмофонде с пленкой.

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«У нас не хватает реставраторов музыкальных инструментов, а при этом у нас уникальные музыкальные инструменты — Гварнери, Амати и Страдивари. На них играют совершенно фантастические исполнители. Мы заново начинаем на базе Гнесинского училища готовить мастеров, которые будут в состоянии отреставрировать у нас в стране, чтобы каждый раз в Кремону не вывозить эти музыкальные инструменты», — сказала руководитель министерства.

По ее словам, возрождается ленинградская школа реставрации в Петергофе и Царском Селе. «Мы создаем такие крупные центры компетенций по разным направлениям в реставрации, потихонечку с отраслью работаем таким образом. Это касается и проектирования, и аттестации», — добавила министр.

О гастролях

Ольга Любимова выделила направление работы ведомства, связанное с созданием всероссийского гастрольного плана. Практику, зародившуюся в СССР, возродили на базе Росконцерта. Глава министерства назвала гастрольный план «важной традицией», реализация которой дала «невероятный отклик».

«Нам совершенно точно понятно, что ребята, которые живут в самых разных регионах, в муниципалитетах, они должны видеть разного уровня коллективы, которые должны доезжать до них», — подчеркнула Ольга Любимова.

О конкурсах

Министр напомнила, что с 1958 года раз в четыре года проводится конкурс имени П. И. Чайковского. В этом году стартует конкурс имени С. В. Рахманинова, приуроченный к 150-летию композитора. Он будет проходить в трех номинациях: фортепиано, дирижирование, композиторское искусство. В первом конкурсе будут участвовать более 500 человек из 35 стран.

«Возникновение конкурса Рахманинова дает старт, возможность проявить себя не раз в четыре года, а чаще», — уточнила глава Минкультуры.

О нацпроекте «Культура»

Работа в рамках проекта ведется третий год.

«Помимо кассового исполнения, нам очень важно рассказать о том, что действительно такая слаженная работа с регионами — это золотые строчки фактически. У нас нет невостребованных строчек, на которые нам приходилось бы уговаривать губернаторов, чтобы они трудились в этом направлении. Это и дома культуры, и детские школы искусств, и детские театры, и кинозалы, и виртуальные концертные залы. Это автоклубы, которые нас спасли в пандемию, давая возможность просто приезжать и дарить людям праздник на свежем воздухе», — рассказала министр культуры.

Она выделила создание модельных библиотек, которые назвала «местами силы». На сегодня создано 611 таких площадок. Еще 142 библиотеки сделали регионы. В них проходят кружки и занятия. В планах — добавить уроки русского языка.

Новым направлением для Минкультуры стали краеведческие музеи. В рамках обращения президента к парламенту выделены средства на переформатирование учреждений. К реализации идеи уже подключились 434 музея из 73 регионов. Их ждет преобразование с учетом современных технологий и мультимедиа, чтобы привлечь посетителей и сделать интересной работу сотрудников.

О кинематографе

Ольга Любимова выделила успехи российских кинодеятелей на фестивалях в Каннах, Венеции, Пекине, Локарно и других городах. По ее словам, отечественным кинематографистам «сложно геополитически» — они бьются как спортсмены и побеждают благодаря качеству работы.

Она обратила внимание на успехи отечественных проектов на международных интернет-площадках, где выходят блокбастеры. По словам министра, фильм «Серебряные коньки» попал в топы в Мексике и других странах Латинской Америки. Благодаря ему многие зрители захотели посетить зимний Санкт-Петербург. Таким образом, кино становится «мягкой силой».

Огромная работа проведена на «Ленфильме», куда вернулась «золотая коллекция». Поддержаны три новых проекта студии. Ее планируют трансформировать в пространство, где можно будет не только смотреть кино, но и получать допобразование.

По словам Любимовой, реализован непрофильный актив студии. Появились средства на восстановление «Ленфильма». До конца года павильоны сданы в аренду, а далее «стоит очередь из российских продюсеров», подчеркнула она.

Кроме того, возрождаются студия им. Горького в Москве и Свердловская киностудия в Екатеринбурге.

О «Пушкинской карте»

Ольга Любимова назвала программу «вызовом для нас для всех». «Мы Вам очень благодарны, потому что это очень технологичная на самом деле процедура и действительно такой вызов для всех наших учреждений культуры», — сказала она президенту.

По словам министра, ведется работа с экспертами на региональном и федеральном уровнях, поскольку программа предполагает образовательную и просветительскую деятельность.

Глава Минкультуры добавила, что обладатели карт пользуются ими в других регионах чаще всего на каникулах. Так, первый билет приобрела девушка из Сибири, решившая посетить Театр Сатиры в Москве.