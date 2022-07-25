Михаил Ромодин приступил к исполнению обязанностей замглавы администрации Рязани.

Своего нового заместителя представила Елена Сорокина. На своей странице ВКонтакте градоначальник отметила целеустремлённость и энергичность Михаила Ромодина, а также его готовность к решению сложных задач.

Елена Сорокина вместе с Михаилом Ромодиным осмотрели территории в центре Рязани, где возможно организовать бесплатные парковки. Задачу по комфортным парковкам поставил перед городской мэрией врио главы Рязанской области Павел Малков, – отметила мэр.

Елена Сорокина: «Новые бесплатные паркоместа вблизи исторического центра в продолжение темы большого пешеходного маршрута – это первое. Второе – отношения с «Ростелекомом» и тема платных парковок. Договор до декабря 2023 года»

По словам Елены Сорокиной, сейчас начинаются переговоры. Цель — добиться лучших для города условий до окончания договора.