Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала в телеграм-канале на предложение Владимира Зеленского обменять часть Курской области.

Он высказался об этом в начале недели в интервью британской газете Guardian.

«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора», — написала Захарова.

Дипломат добавила, что Зеленский делает такие заявления, чтобы скрыть масштабы катастрофы для ВСУ.

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По последним данным военкоров, подразделения группировки «Север» выбили противника из нескольких опорных пунктов в Свердликово и его окрестностях, а также продвинулись к Судже с юга.

При этом к идее Зеленского скептически относится даже на Укараине. Многие обозреватели считают, что отступление ВСУ из Курской области — лишь вопрос времени.