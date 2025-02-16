Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала в телеграм-канале на предложение Владимира Зеленского обменять часть Курской области.
Он высказался об этом в начале недели в интервью британской газете Guardian.
Дипломат добавила, что Зеленский делает такие заявления, чтобы скрыть масштабы катастрофы для ВСУ.
По последним данным военкоров, подразделения группировки «Север» выбили противника из нескольких опорных пунктов в Свердликово и его окрестностях, а также продвинулись к Судже с юга.
При этом к идее Зеленского скептически относится даже на Укараине. Многие обозреватели считают, что отступление ВСУ из Курской области — лишь вопрос времени.