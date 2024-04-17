Метеоролог спрогнозировал 30-градусную жару уже в мае, но «это не точно»

Москва и другие города Центральной России могут окунуться в летнюю жару уже в мае. По прогнозу руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, воздух прогреется до 30 градусов, сообщает РИА Новости.
Однако метеоролог сразу же оговаривается, что вероятность такого сценария не стопроцентная. «Есть немалый шанс увидеть 30 градусов в мае, но это не точно», — заявил Шувалов.
Свои прогнозы он основывает на метеорологических аналогиях.
Помимо жаркого мая, метеоролог не исключает и знойного лета.
Стоит отметить, что долгосрочные прогнозы не всегда сбываются.