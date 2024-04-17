Среда, 17 апреля, 2024

Метеоролог спрогнозировал 30-градусную жару уже в мае, но «это не точно»

Автор: 7info

Опубликовано

Москва и другие города Центральной России могут окунуться в летнюю жару уже в мае. По прогнозу руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, воздух прогреется до 30 градусов, сообщает РИА Новости.

Однако метеоролог сразу же оговаривается, что вероятность такого сценария не стопроцентная. «Есть немалый шанс увидеть 30 градусов в мае, но это не точно», — заявил Шувалов.

Свои прогнозы он основывает на метеорологических аналогиях.

«В 2007 году начало мая тоже было прохладным, а потом столбик термометра взлетел до 30-35 градусов», — вспоминает Шувалов.

Помимо жаркого мая, метеоролог не исключает и знойного лета.

«Есть подозрения, что в июне–июле температура в Москве будет достигать значений выше 30 градусов, а может и вовсе установить новые рекорды», — поделился он своими сомнениями.

Стоит отметить, что долгосрочные прогнозы не всегда сбываются.

«Сезонные прогнозы, к сожалению, имеют оправдываемость на уровне случайных. 60-65 процентов это в лучшем случае», — признается Шувалов.

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