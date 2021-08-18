Метеоролог предупредил россиян о понижении температуры

В Центральной России еще буквально пару дней будет тепло, после чего начнется понижение температуры, рассказал «Известиям» ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.
Так, например, на следующей неделе, 24-25 августа, в Москве будет уже 16 градусов днем и 11 градусов ночью.
По словам Леонида Старкова, раннюю осень встретят и жители Северо-Западного региона России, в первую очередь Санкт-Петербурга. Произойдет это тоже через несколько дней.
Как объяснил ученый, в метеорологии началом осени считается переход среднесуточной температуры через отметку 15 градусов в сторону понижения. Это случается как раз в последней декаде августа.
При этом в России много регионов, где лето продолжается даже в сентябре: на юге Европейской части, Сибири, Дальнего Востока. Иногда система дает сбой, но в этом году должно обойтись без погодных сюрпризов.
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